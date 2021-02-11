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Выходец из Карелии Равшан Эргашев возглавил городскую полицию в Мурманске

Новости. Общество
14:17, 12 Февраля 2021
фото: УМВД по Мурманской области
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Экс-руководитель отделов внутренних дел по Медвежьегорскому и Кемскому районам Равшан Эргашев стал начальником УМВД по Мурманску.

Глава управления МВД по Мурманской области Виталий Зайков, 11 февраля, представил подчиненным нового начальника городском полиции в Мурманске. Им стал 35-летний майор полиции Равшан Эргашев, пишет "СеверИнформ".

Равшан Эргашев родился в Беломорске, с 2004 года работал в правоохранительных органах, в 2011-м получил высшее образование по специальности "Юриспруденция" в Петрозаводском госуниверситете. Возглавлял районные отделы внутренних дел по Медвежьегорскому и Кемскому районам.

В 2019 году Эргашев переехал в Мурманск, где сначала занял пост заместителя руководителя городской полиции, а теперь стал ее начальником.

Напомним, полковник Виталий Зайков, который с 2014 года работал заместителем министра внутренних дел – начальником полиции МВД по Республике Карелия, переехал в Мурманскую область в 2018 году.

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Комментарии

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Клим
2021-02-12 14:29:41
Хоть где то " карелы " живут нормально .
Гость
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