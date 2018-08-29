Замминистра внутренних дел Карелии Виталий Зайков возглавил полицию Мурманской области

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении полковника Виталия Зайкова начальником УМВД по Мурманской области.

Полковник Виталий Зайков, который с 2014 года работал заместителем министра внутренних дел – начальником полиции МВД по Республике Карелия, переезжает в Мурманскую область. Президент Владимир Путин накануне подписал указ о его назначении начальником полиции соседнего региона. Об этом сообщил портал СеверПост. .

Виталий Зайков в 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1994 года работал в отделении уголовного розыска отдела внутренних дел Лоухского района МВД Карелии. С 2000 года был на руководящих должностях. В 2005 году назначен на должность начальника отдела внутренних дел Лоухского района МВД Карелии, в 2007 году – на должность начальника отдела внутренних дел по городу Костомукша.

С 2009 по 2011 год возглавлял Управление уголовного розыска МВД по Республике Карелия. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Карелия.