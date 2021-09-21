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Выходец из Средней Азии, отправлявший из Карелии деньги террористам, проведет 2 года в тюрьме и 7 в колонии

Новости. Криминал
10:16, 27 Сентября 2021
фото: © УФСБ России по Республике Карелия

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Сотрудники ФСБ в Карелии задержали выходца из Центрально-Азиатского региона по подозрению в финансировании терроризма, сообщили в ведомстве.

В конце 2020 года сотрудники Управления ФСБ России по Карелии задержали выходца из Средней Азии, подозреваемого в финансировании терроризма. Фигурант дела переводил личные денежные средства на счет террористической организации с целью вовлечения в неё других лиц.

Позже, в 2021 году, в отношении задержанного органом безопасности Карелии возбуждены уголовные дела за публичные призывы в интернете к терроризму и экстремизму.

Так, 22 сентября 2-й Западный окружной военный суд признал подсудимого виновными и приговорил к 9-ти годам лишения свободы, из которых 2 года осужденный проведет в тюрьме, а 7 лет – в исправительной колонии строгого режима.

 

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Комментарии

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Гриша
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