890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Собрались как-то пенсионер, безработный и кладовщик…
01.08.2022 13:29

Выяснились «неприличные» симптомы оспы обезьян, которой стали болеть люди

Новости. Общество
00:10, 02 Августа 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Ученые из Лондона исследовали состояние здоровья 197 мужчин, сдавших положительный тест на оспу обезьян, и назвали новые симптомы болезни.

Об этом сообщает Lenta.ру со ссылкой на издание NewScientist. Многих пациенты с новыми признаками болезни госпитализировали.

С мая по июль 2022 года Джулия Билинска из лондонского фонда Guyʼs and St Thomas» NHS Foundation Trust с коллегами изучали здоровье 197 мужчин с подтвержденной оспой обезьян. Так, 71 пациент сообщил о ректальной боли, 31 пациент рассказал об опухании полового члена. Из всех обследуемых людей 20 человек госпитализировали для лечения симптомов. Восемь из них оказались на больничной койке из-за анальной или ректальной боли и пять — из-за отека пениса.

В исследовании также говорится, что у всех пациентов были различные формы поражения на коже или слизистых оболочках, например, во рту или половых органах.

Известно, что из 197 участников 70 были ВИЧ-положительными, а у 56 были диагностированы инфекции, передающиеся половым путем.

Билинска отметила, что пока не ясно, почему у некоторых людей оспа обезьян вызывает новые симптомы. «Это может свидетельствовать об изменении естественного течения болезни или может быть связано со способом передачи», — прокомментировала она.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2022, 00:10
Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей
27.07.2022, 15:31
Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
27.07.2022, 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, какие дыни и арбузы нельзя покупать
30.07.2022, 00:01
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
26.07.2022, 14:45
Пропавший в Карелии 62-летний рыбак найден мертвым

Чтиво

01.08.2022 09:28
Без политики
Вайт виляет хвостом
В Петрозаводске реабилитологи поставили на ноги собаку с переломом позвоночника и уверены, что она будет ходить и бегать.
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.