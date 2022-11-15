Выяснилось, как будут потрачены дополнительные доходы бюджета Петрозаводска 

Бюджет Петрозаводска получил дополнительные доходы в размере 158,5 млн рублей, которые будут распределены до конца года, в основном, на социальные статьи расходов.

Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии Петросовета по экономике и финансам.

Депутаты поддержали перечень направлений, на которые будут направлены дополнительные деньги.

В их числе оплата работ по оборудованию парковки около ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр» и дорожного покрытия улицах Хейкконена, Комбинатовской, Труда и Детской.

Также средства пойдут на строительство детсада в районе улицы Чехова и участка ливневой канализации по улице Чапаева.

Кроме того дополнительные доходы потратят на питание детей в дошкольных учреждениях, увеличение субсидии ПМУП «Городской транспорт» и ряд других направлений.