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Выяснилось, какие вина предпочитают россияне

Новости. Общество
21:30, 06 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Роскачество запустило ежегодное исследование винного рынка России, в рамках которого выяснило, вина каких стран и каких торговых марок предпочитают россияне.

"В частности, эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков тихого вина с защищенными географическими индикаторами (импортное вино ЗГУ занимает в общем объеме рынка порядка 26%). По каждой стране были выявлены вина – лидеры по объему поставок в Россию в разных категориях", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.

Лидеры по поставкам столовых вин в Россию: Грузия (24%), Абхазия (20%), Испания (18%). В пятёрке торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году - четыре столовых вина из Абхазии.

Среди крупнейших стран-поставщиков лидером по стоимости ввозимого в Россию вина является Франция (чуть больше 4 долларов за литр), на втором месте Грузия (3,19), а самое дешевое вино в Россию (средняя стоимость литра порядка 1,7 доллара) поставляет Молдавия.

"С учетом логистических издержек и импортных пошлин европейскому поставщику сложно обеспечить низкую цену на свою продукцию в России. Тогда как проведенное Роскачеством исследование отечественного вина доказало, что качественные российские вина могут быть представлены даже в категории до 250 рублей", - говорится в сообщении.

У потребителей остается большой интерес к импортному вину. "Данные импорта показывают, что российский потребитель пока руководствуется мифами по поводу импортного вина. Люди охотней верят в качество любого продукта, производимого за пределами страны, чем в российское вино, и при этом готовы платить за эту веру приличные деньги.

Стоимость самых популярных "тихих" позиций на полках превышает 450 рублей за бутылку, игристых – больше 1000 рублей. За эти деньги сейчас можно выбрать отличные вина из российского винограда, и их количество на полках постоянно растет", - отмечает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

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