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Выяснилось, какой витамин защищает от тяжелой формы коронавируса

Новости. Общество
20:40, 05 Ноября 2021
фото: © pixabay

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Ученые выявили способ защитить организм от тяжелой формы коронавируса.

Как сообщает Lenta.ru, в материале, опубликованном на сайте издания The Telegraph, говорится, что введение витамина С внутривенно положительно влияет на борьбу организма с заболеванием.

Специалисты пришли к выводу, что витамин С повышает темпы выздоровления от коронавируса на 70 процентов по сравнению с плацебо. Как уточнила один из авторов исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии, у тех пациентов, которые принимали витамин С, повысился уровень кислорода в крови и снизились маркеры воспаления.

Она назвала и эффективную дозу: от 6 граммов до 24 граммов внутривенно.

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