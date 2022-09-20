Выяснилось, какую заплату будут получать чиновники Петрозаводска во время командировок на Донбасс

Работники муниципальных органов власти Петрозаводска, которые отправляются в командировки на Донбасс, будут получать зарплату в двойном размере.

Об этом сказано в решении Петросовета «Правила определения размера выплат, связанных с командированием на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры».

«Размер выплаты, указанной в пункте 2 настоящих Правил, устанавливается письменным решением работодателя (уполномоченного лица) одновременно с решением о направлении работников в служебные командировки (поездки) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иные территории», — сказано в документе.

Кроме того, командировочным выплачиваются суточные и компенсируются расходы по аренде жилья.

Также в документе оговаривается, что «работодатель (уполномоченное лицо) вправе выплачивать работникам в период их пребывания в служебных командировках (поездках) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками (поездками)».