Выявлена неожиданная польза шоколада и красного вина

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что ресвератрол — содержащееся в винограде и какао фенольное соединение — обладает антивирусным эффектом.

Об этом сообщается на сайте MedicalXpress, передает "Лента.ру".

Исследователи добавляли химическое соединение в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы. Этот инфекционный агент родственен опасному вирусу натуральной оспы, однако не является столь смертоносным, что делает его удобным в качестве модельного объекта. Оказалось, что высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.

Эксперименты на обезьянах показали, что ресвератрол также эффективен в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который поражает приматов, включая человека. Заболевание оканчивается смертью десяти процентов заболевших.

В ноябре 2017 года исследователи из Эксетерского университета в Англии показали, что ресвератрол влияет на активность факторов-сплайсинга, нормализуя процесс созревания мРНК. Это способствует омоложению клеток и продлению жизни. Кроме того, ресвератрол способствует сжиганию калорий и превращению белой жировой ткани в полезную бурую жировую ткань.

Ресвератрол — вещество, выделяемое некоторыми растениями для защиты от паразитов, например, бактерий или грибов.