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Вынесен приговор по делу о попытке убийства свидетеля серии краж и угонов в Карелии

Новости. Криминал
08:20, 27 Ноября 2020
фото: pixabay
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Кемский городской суд вынес приговор по делу о покушении на убийство мужчины, который в прошлом году выступал в суде в качестве свидетеля краж и угонов, в которых подозревался подсудимый.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимый в конце июля 2020 года находился на рыбалке со своими приятелями.  Одного из них подсудимый обвинил в том, что в 2019 году он давал свидетельские показания по уголовному делу о серии краж и угонов,  в причастности к которым подозревался обвиняемый.

В результате произошел конфликт, в ходе которого подсудимый, угрожая убийством, нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь. Его жертва оказала активное сопротивление, поэтому, по мнению суда, обвиняемому не удалось довести дело до конца.

Он пытался доказать, что не собирался убивать бывшего свидетеля, но суд пришел к другому выводу.

"Совокупность доказательств, предоставленных стороной обвинения, полностью изобличила подсудимого в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

 

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-27 09:05:53
Рыбалка дело тонкое :)
Гость
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