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Выползшие из унитаза змеи смертельно напугали жительницу Саратова

Новости. Общество
19:30, 11 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Жительницу одного из районов Саратова напугали два питона, вылезшие из канализации.

Змей в канализацию смыл их хозяин, живущий в этом же многоквартирном доме. Информация об этом появилась на странице ФАН.

«Когда ловили одну змею, то вторая куда-то пропала, подумали, что ушла через канализацию. Но из-под дивана вылезла змея эта. Шипела. К слову, у меня маленький ребенок, которого я теперь боюсь с рук спускать, так как не знаю, есть ли еще где-то змея и не накинется ли она в случае чего. Я очень боюсь змей, два часа стояла на диване с ребенком на руках подальше от змеи и ждала спасателей», — сообщила свидетельница событий в группе «Типичный Юбилейный» в социальной сети «ВКонтакте»

Некоторые змеи вполне могут выживать в канализации многоквартирного дома. Ветеринарный врач Антон Кузнецов считает, что хозяина змеи стоит привлечь к ответственности.

«Если змею смыть в унитаз, она вполне может выжить. Но поступок хозяина откровенно варварский, хорошо бы привлечь его хоть к какой-то ответственности. Подобное отношение к животным должно строго наказываться», — отметил специалист в беседе с корреспондентом ФАН.

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