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Новости. Общество
10:46, 09 Января 2019

"Выпустили сначала человека из тюрьмы, а потом запихали его обратно. Как вещь"

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Журналист Александр Фукс опубликовал блог про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.

- Президиум Верховного суда России во всем разобрался и признал Алиханова невиновным. А потом президиум Верховного суда России во всем переразобрался и признал Алиханова виноватым. Вот так запросто. Рассмотрел кассацию Генеральной прокуратуры и передумал. Тот же самый состав судей. Те же самые люди. Опытные. Мудрые. Лучшие. Взяли и передумали. Выпустили сначала человека из тюрьмы, а потом запихали его обратно. Как вещь. Вы что-нибудь понимаете? Я нет.

Это же что за пытка такая? Что за изощреннейшее, иезуитское издевательство? Каким комплексом неполноценности должно обладать государство, чтобы играть со своими гражданами в эти дебильные кошки-мышки. Поймать, прикусить, поддушить… и отпустить. Так, чтобы успел обрадоваться, но не успел убежать. Заменить меру пресечения с тюрьмы на залог, но не отпустить. Признать невиновным, но еще неделю мариновать. Выпустить, но тут же схватить и законопатить обратно. Причем вы же заметили, сколь мучительно долго тюрьма открывает свои двери, когда требуется человека отпустить и как шустро она эти двери распахивает, когда нужно человека замуровать. Задача — сломать, унизить, размазать и заставить чувствовать себя мышью. Мелкой и беспомощной. Мир Оруэлла в полной своей красе. Но дело не только в том, как эта адова машина переламывает кости тем, кого считает своими врагами. Она же переламывает кости и тем, кто ее обслуживает.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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йошкин кот
2019-01-09 11:14:26
и таки да! согласен с Фуксом. как минимум - странно. как максимум - страшно!
Неравнодушный
2019-01-09 11:14:10
Мир вообще жесток. У нас любят перенимать у Запада всё самое худшее на свой лад, таковы уж традиции.
кир
2019-01-09 10:57:54
Пассионарий напоил старушек Древлянки чаем, создав параллельный и незаконный орган "попечительский совет" для своих делишек. Самобытные пали ниц перед новым мессией, который пришел с Юга дать им волю и свободу. Не смешите моего кота.
Гость
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