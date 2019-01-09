Журналист Александр Фукс опубликовал блог про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.

- Президиум Верховного суда России во всем разобрался и признал Алиханова невиновным. А потом президиум Верховного суда России во всем переразобрался и признал Алиханова виноватым. Вот так запросто. Рассмотрел кассацию Генеральной прокуратуры и передумал. Тот же самый состав судей. Те же самые люди. Опытные. Мудрые. Лучшие. Взяли и передумали. Выпустили сначала человека из тюрьмы, а потом запихали его обратно. Как вещь. Вы что-нибудь понимаете? Я нет.

Это же что за пытка такая? Что за изощреннейшее, иезуитское издевательство? Каким комплексом неполноценности должно обладать государство, чтобы играть со своими гражданами в эти дебильные кошки-мышки. Поймать, прикусить, поддушить… и отпустить. Так, чтобы успел обрадоваться, но не успел убежать. Заменить меру пресечения с тюрьмы на залог, но не отпустить. Признать невиновным, но еще неделю мариновать. Выпустить, но тут же схватить и законопатить обратно. Причем вы же заметили, сколь мучительно долго тюрьма открывает свои двери, когда требуется человека отпустить и как шустро она эти двери распахивает, когда нужно человека замуровать. Задача — сломать, унизить, размазать и заставить чувствовать себя мышью. Мелкой и беспомощной. Мир Оруэлла в полной своей красе. Но дело не только в том, как эта адова машина переламывает кости тем, кого считает своими врагами. Она же переламывает кости и тем, кто ее обслуживает.

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