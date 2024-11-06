Выпустили тизер игры, посвященной вепсской культуре

В социальных сетях поделились подробностями о предстоящей игре, посвященной вепсской культуре.

В сообществе «Билет в будущее — Новосибирская область» поделились подробностями о новом проекте, который объединит в себе развлечение и просвещение. Отечественные разработчики готовятся выпустить визуальную новеллу «Тайны Межозерья», посвященную вепсам.

Как сообщили в группе, создатели «Тайн Межозерья» ставят перед собой амбициозную цель — популяризировать вепсскую культуру и помочь сохранить их язык. Игроки смогут погрузиться в атмосферу вепсских сказок, изучить основы языка и узнать об истории и быте этого народа.

«Вас ждет уникальный интерактивный опыт: важные решения в ходе игры определят дальнейшее развитие событий, формируя вашу историю и создавая индивидуальное прохождение», — пишет разработчик в телеграм-канале игры. — «Каждый, кто желает, сможет освоить основы вепсского языка, практикуя его с персонажами в игре, которые смогут стать для вас проводниками в освоении этого уникального финно-угорского языка».

Релиз игры «Тайны Межозерья» запланирован на 2025 год.