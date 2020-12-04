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Выросло количество больных коронавирусом в Карелии в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:16, 05 Декабря 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Количество пациентов в тяжелом состоянии, госпитализированных в больницы Карелии утром в субботу достигло 139 человек.

Днем ранее был зарегистрирован 121 такой пациент.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусом, размещенной на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова.

Число пациентов в тяжелом состоянии и подключенных к аппаратам ИВЛ за сутки не изменилось – их 7 человек.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 469 человек. Из них 443 человека заболели. Симптомы средней тяжести имеют 64 пациента, 20 человек находятся в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

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