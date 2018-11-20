Выручка Сегежского ЦБК выросла до 15,4 млрд рублей

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, владеющий Сегежским ЦБК, объявил о финансовых результатах деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 3 квартал 2018 года.

Выручка компании в рублевом выражении выросла до 15,4 млрд рублей, что на 27,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В третьем квартале 2018 года Segezha Group продолжила демонстрировать сильные операционные и финансовые результаты на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Высоких финансовых показателей в целом по Группе удалось достичь благодаря росту объема производства и продаж, а также росту цен на большинство ключевых продуктов компании", – приводит пресс-служба Segezha Group слова президента компании Михаила Шамолина.

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