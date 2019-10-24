Выскочившего на дорогу подростка в Петрозаводске сбил автомобиль

ДТП, в котором пострадал 13-летний мальчик, произошло на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду, 23 октября, в 12.05 на пр. Лесной, у дома №49, 34-летний водитель, управляя автомашиной Ford Focus, совершил наезд на 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги вне установленном для этого месте.

Пострадал пешеход. Назначено амбулаторное лечение.