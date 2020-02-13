Высокие налоги могут привести к бегству бизнеса из Карелии в соседние регионы

Представители малого и среднего предпринимательства в Карелии предупреждают, что готовы перерегистрироваться в соседних регионах, если ставки по УСН там будут значительно ниже, чем в республике.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

Она напомнила, что согласно изменениям в федеральном законодательстве, с 2021 года предприниматели больше не смогут использовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - самый популярный вид налогообложения для малого и среднего бизнеса. Им придется выбрать другие системы налогообложения – патентную систему или упрощенную систему налогообложения (УСН). По словам Гнетовой, в соседних регионах идет работа по снижению ставок по УСН, и то же самое необходимо сделать в Карелии. "Предприниматели уже сейчас говорят о том, что мы зарегистрируемся просто в Ленинградской области, зачем мы будем здесь платить 12% УСН «Доходы минус расходы», если у соседей 5%, например.", - сообщила бизнес-омбудсмен. Что ответил глава Минэкономразвития, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".