Выставка детских работ "По страницам Калевалы" открылась в парламенте Карелии

В экспозиции представлены лучшие работы участников республиканского конкурса детских рисунков на тему "По страницам Калевалы".

Организатором конкурса выступил Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Раутио при поддержке Законодательного собрания и министерства культуры республики. На суд жюри свои картины представили более 100 учащихся художественных школ Карелии в возрасте от 12 до 17 лет.

Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова отметила, что конкурс приурочен к знаменательному событию - празднованию в 2019 году 170-летия со дня со дня выхода в свет второго дополненного издания карело-финского эпоса "Калевала".

"Калевала" - это наша визитная карточка и гордость национальной культуры. Это особое произведение, которое объединяет народы Финляндии и Карелии, поддерживает дружбу и наши исторические корни. Представленные работы действительно замечательные и заслуживают большого внимания",- сказала депутат.

Напомним, в этом году в рамках празднования 25-летия Законодательного собрания Карелии уже состоялись персональные выставки работ художников Татьяны Красовской, Натальи Кошелевой, Валентина Чекмасова, Георгия Иванова и Бадри Топурия.