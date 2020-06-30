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Выставочные залы музея "Кижи" возобновляют работу в Петрозаводске

Новости. Культура
11:59, 01 Июля 2020
фото: Музей "Кижи"
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Петрозаводчане и гости города смогут посетить выставки в презентационно-выставочном центре музея со 2 июля.

Как сообщили в музее "Кижи", 2 июля в Петрозаводске возобновляют работу выставочные залы музея и музейный сувенирный магазин.  Презентационно-выставочном центре на площади Кирова, 10а для посетителей будут доступны выставки :

- Выставка "История игольного ушка" (выставочный зал) - экспозиция посвящена истории швейного дела с древних времен до наших дней.

- Выставка "Модная мастерская" (инфоцентр) – экспозиция сделана по образу и подобию парижского ателье XIX века.

- Выставка “Кижи дарит радость” (кабинет 19) – здесь можно увидеть достопримечательности Карелии глазами детей с особенностями развития: "Кижский погост", "Никольский скит" (о. Валаам), карельские дома с резными украшениями, лодочки-кижанки из керамики. Тактильное панно в смешанной технике расскажет о деревенской жизни. Будут представлены керамические тарелки с авторской росписью, инсталляция "Солнцеворот", картины и арт-объекты.

- Выставка "Моя кукла - карелка" (холл у музейного магазина) – выставка создана к 100-летию Республики Карелия. В течение марта все желающие вместе с замечательным мастером Маргаритой Кемппайнен давали новую жизнь старым куклам, облачая их в этнические костюмы народов Карелии, сшитые только из натуральных материалов.

- Виртуальные выставки "Сто шагов по Соборной площади" и "Окна военного Заонежья" (сенсорная панель в холле) посвящены истории центральной площади Петрозаводска и Заонежья в период Великой Отечественной войны.

В фондохранилище музея на пл. Кирова, 10 открыта выставка "Книжница Русского Севера". Здесь представлены более 70 рукописных книг и произведений декоративно-прикладного искусства XVII — XX вв. из частной коллекции художника Максима Максимова. Экспонаты отражают весь период развития старообрядческой книжности в России, начиная с Аввакума, неистового вдохновителя традиции XVII в., до Агафьи, последней представительницы старообрядческой семьи Лыковых, обнаруженной геологами в 1978 г. в тайге Западных Саян. 

Первое воскресенье месяца – день бесплатного посещения музея для всех категорий посетителей.

Презентационно-выставочный центр и магазин работают с 12.00 до 18.00 с воскресенья по четверг. Выставка в фондохранилище – с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

В силу противоэпидемических мер количество посетителей и время нахождения на экспозиции ограничены. Посетителям нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки); соблюдать дистанцию не менее полутора метров; пользоваться антисептирующими средствами (санитайзерами).

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