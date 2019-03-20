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Новости. Экономика
18:30, 20 Марта 2019

Взрослым и подросткам расскажут о возможностях бесплатного обучения в колледжах Финляндии

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Представители финского колледжа 29 марта приедут в Петрозаводск. Участие во встрече бесплатное!

В  Петрозаводск приезжают преподаватели колледжа г. Лиекса (Финляндия), чтобы рассказать всем желающим о возможностях бесплатного обучения в Финляндии.

В программе презентации: подробная информация о системе профессионального образования в Финляндии, требованиях к поступлению в колледжи, расходах на проживание в Финляндии. Вы узнаете про требования для поступления, уровню знания финского языка, а также о возможностях подготовки к поступлению в колледжи.

Презентация "Бесплатное обучение в колледжах Финляндии" будет полезна старшеклассникам и их родителям.

Бесплатное обучение в колледже г. Лиекса проходит на финском языке. Колледж предоставляет бесплатное проживание в студенческих квартирах, а также 2-х разовое питание в будние дни. Обучаться в колледже можно по нескольким специальностям.

Презентация состоится 29 марта. Участие бесплатное!

Записаться можно в "Центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20, по телефону Центра: 67 18 93 или в группе "Обучение за рубежом".

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