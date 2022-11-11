Взрывчатку в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина в аэропорту не обнаружили

Улетавшего 13 ноября в Москву министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергея Щебекина сотрудники службы безопасности аэропорта «Петрозаводск» попросили снять ботинки, чтобы проверить, нет ли в их массивной подошве взрывчатки.

Воскресенье, 13 ноября, оказалось действительно неприятным для главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина. В этот день он отправился в аэропорт «Петрозаводск», чтобы на 50-местном самолете CRJ авиакомпании «Северсталь» в 11.40 улететь в служебную командировку в Москву. Заблаговременно приехав в аэропорт, Сергей Щебекин вначале обнаружил, что вип-зал почему-то оказался закрытым, а дальше и вовсе его ждало разочарование.

Перед тем, как министру пройти в зону ожидания вылета, сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) аэропорта попросили его снять ботинки, чтобы с помощью рентгенотелевизионного интроскопа проверить, нет ли в их массивной подошве взрывчатки. Как неофициально разъяснил нам один из сотрудников САБ аэропорта «Петрозаводск», сегодня такому досмотру могут быть подвергнуты пассажиры, толщина подошвы обуви которых больше 1 сантиметра, а каблук - более 1,5 сантиметров. Одна из пассажирок этого рейса, узнавшая Сергея Щебекина еще у вип-зала, рассказала «Столице на Онего», что министру ничего не оставалось, как снять черные ботинки, которые после проверки ему быстро возвратили: взрывчатки в подошве министерской обуви не оказалось. После этого Сергей Щебекин благополучно улетел в Москву.

«Судя по хмурому выражению лица Сергея Щебекина, он был очень раздосадован этим инцидентом, - сказала его попутчица журналисту. – Но необходимые, особенно сегодня, строгие правила досмотра пассажиров, в целях обеспечения нашей же безопасности, касаются всех, включая людей такого ранга».