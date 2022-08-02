Взрывы в Крыму привели к изменению движения поездов

Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы из-за детонации боеприпасов.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Решение принято в целях безопасности, сообщили РИА Новости в Крымской Железной дороге. Железная дорога проходит недалеко от сел в Джанкое, где детонируют боеприпасы.

Ранее Аксенов сообщил о возгорания и взрывах на площадке хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма.



«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны, Росгвардии, экстренные службы», — заявил Аксенов, чьи слова цитирует РБК.



В Минобороны России уточнили, что пожар на временном складе боеприпасов возник около 6:15 мск в районе населенного пункта Майское. «В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», — добавили в министерстве.



Серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, заявили в ведомстве.

Как сообщает Интерфакс, по словам советника главы Крыма Олега Крючко, участок железной дороги получил незначительные повреждения.

«В результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — заявил Крючков.