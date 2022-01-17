За 2021 год Карелия сократила госдолг на 4 миллиарда рублей

Задолженность республики перед банками снизилась на 10,4 миллиарда.

К началу 2022 года общая сумма государственного долга Карелии составила 19,8 миллиарда рублей. Таким образом, за прошлый год задолженность республики сократилась на 4 миллиарда.

Особенно заметно снизились финансовые обязательства региона перед коммерческими банками. Объем задолженности Карелии по банковским кредитам уменьшился на 10,4 миллиарда и составил к 1 января 2022 года всего 430 миллионов. Однако обязательства республики по бюджетным кредитам при этом выросли с 10,9 миллиарда до 18 миллиардов рублей.