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За 2021 год Карелия сократила госдолг на 4 миллиарда рублей

Новости. Экономика
13:59, 18 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Задолженность республики перед банками снизилась на 10,4 миллиарда.

К началу 2022 года общая сумма государственного долга Карелии составила 19,8 миллиарда рублей. Таким образом, за прошлый год задолженность республики сократилась на 4 миллиарда.

Особенно заметно снизились финансовые обязательства региона перед коммерческими банками. Объем задолженности Карелии по банковским кредитам уменьшился на 10,4 миллиарда и составил к 1 января 2022 года всего 430 миллионов. Однако обязательства республики по бюджетным кредитам при этом выросли с 10,9 миллиарда до 18 миллиардов рублей.

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Комментарии

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кир
2022-01-18 14:05:12
Москва самобытным денюшку дает, - сказал кот-финансист. :)
Гость
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