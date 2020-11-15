За 24 часа в России 22 778 человек заразились опасной коронавирусной инфекцией

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 22 778 случаев COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом в России составило 1 948 603 человека.

Выздоровели за время пандемии 1 453 849 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 13 864 пациента.

Летальных случаев за все время: 33 489, за последние сутки подтверждено 303 смерти из-за коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 69,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за сутки - 534 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 ноября остается 458 641 человек.