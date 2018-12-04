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Новости. Общество
15:40, 04 Декабря 2018
фото: Pixabay

За год в Карелии арестовали более 350 кг опасного мяса

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Роспотребнадзор Карелии за год проверил более 100 объектов, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту мясной продукции.

Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании были установлены в 22 объектах, сообщили в ведомстве. 

К основным нарушениям относятся: нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.

Росоптребнадзор наложил арест на 65 партий мяса и мясопродуктов в количестве 369,1 кг и 29 партий птицы в количестве 199,6 кг. 

Общая сумма штрафов составила 158,5 тысяч рублей. Также было вынесено 5 предупреждений. 

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Комментарии

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кир2
2018-12-04 15:43:16
Где теперь это мясо ? Кто его съел ??
Гость
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