За год в Карелии арестовали более 350 кг опасного мяса

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Роспотребнадзор Карелии за год проверил более 100 объектов, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту мясной продукции.
Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании были установлены в 22 объектах, сообщили в ведомстве.
К основным нарушениям относятся: нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.
Росоптребнадзор наложил арест на 65 партий мяса и мясопродуктов в количестве 369,1 кг и 29 партий птицы в количестве 199,6 кг.
Общая сумма штрафов составила 158,5 тысяч рублей. Также было вынесено 5 предупреждений.
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