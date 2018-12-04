За год в Карелии арестовали более 350 кг опасного мяса

Роспотребнадзор Карелии за год проверил более 100 объектов, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту мясной продукции.

Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании были установлены в 22 объектах, сообщили в ведомстве.

К основным нарушениям относятся: нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.

Росоптребнадзор наложил арест на 65 партий мяса и мясопродуктов в количестве 369,1 кг и 29 партий птицы в количестве 199,6 кг.

Общая сумма штрафов составила 158,5 тысяч рублей. Также было вынесено 5 предупреждений.