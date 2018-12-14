За год в Карелии обнаружили 10 видов карантинных растительных объектов

В республике выявили 10 видов карантинных объектов в 148 случаях, что подтверждено лабораторными исследованиями, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Карелии.

Обнаруженные карантинные объекты:

- семена карантинных сорных растений (амброзия полыннолистная, горчак ползучий, повилика);

- вредители растений (восточная плодожорка, средиземноморская плодовая муха, западный цветочный трипс, тутовая щитовка, калифорнийская щитовка);

- возбудители заболеваний растений (белая ржавчина хризантем, бурая монилиозная гниль).

В целях недопущения заноса и распространения на территорию республики этих карантинных объектов предприняты необходимые меры.