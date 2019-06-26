За грязные номера могут лишить прав

Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков.

Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или даже лишить прав, пишет "Коммермантъ".



Для этого инспектор должен доказать суду умышленность действий автомобилиста (например, на фото видно, что вся машина чистая, а госзнак грязный). Если номер покрылся грязью или снегом при движении по трассе (умышленность действий водителя не доказана), то применять можно только 500-рублевый штраф.

"Если водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление авто с подложными номерами. За это можно лишиться прав на срок до года", - говорится в постановлении пленума Верховного суда.

А за установку на автомобиль нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп теперь будет применяться штраф в 500 рублей.