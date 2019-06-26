За грязные номера могут лишить прав

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Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков.
Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или даже лишить прав, пишет "Коммермантъ".
Для этого инспектор должен доказать суду умышленность действий автомобилиста (например, на фото видно, что вся машина чистая, а госзнак грязный). Если номер покрылся грязью или снегом при движении по трассе (умышленность действий водителя не доказана), то применять можно только 500-рублевый штраф.
"Если водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление авто с подложными номерами. За это можно лишиться прав на срок до года", - говорится в постановлении пленума Верховного суда.
А за установку на автомобиль нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп теперь будет применяться штраф в 500 рублей.
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