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Новости. Общество
20:40, 26 Июня 2019
фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

За грязные номера могут лишить прав

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Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков.

Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или даже лишить прав, пишет "Коммермантъ". 

Для этого инспектор должен доказать суду умышленность действий автомобилиста (например, на фото видно, что вся машина чистая, а госзнак грязный). Если номер покрылся грязью или снегом при движении по трассе (умышленность действий водителя не доказана), то применять можно только 500-рублевый штраф.

"Если водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление авто с подложными номерами. За это можно лишиться прав на срок до года", - говорится в постановлении пленума Верховного суда. 

А за установку на автомобиль нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп теперь будет применяться штраф в 500 рублей. 

 

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Комментарии

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кир
2019-06-26 20:55:50
Беспредел.
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