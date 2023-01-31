За месяц санитарная авиация в Карелии спасла жизни 15 пациентов

В Карелии с начала января санитарной авиацией доставлены к месту лечения 15 человек, в том числе трое детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Из БСМП в Санкт-Петербург в НИИ скорой помощи им И.И. Джанелидзе доставлен мужчина с ожогами, из Сегежи в Республиканскую больницу им В.А Баранова доставлены 11 человек: 3 – после ДТП, 1 – с инфарктом, 1 – с острым коронарным синдромом, 1 – с полиорганной недостаточностью, 1 – с бытовыми травмами, из Костомукши – 2 пациента, из Калевалы – 2 пациента с острым коронарным синдромом.

В Детскую республиканскую больницу им И.Н Григовича из Кеми и Беломорска доставлены трое детей.

Оказание медицинской помощи с применением санавиации – одно из мероприятий национального проекта «Здравоохранение».