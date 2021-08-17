За минувшие сутки от коронавируса в России скончался 791 человек

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 173 700 летальных случаев, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 21 058 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 863 (8,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрирован 6 684 531 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 963 054.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 24 017 человек.

За прошедшие сутки скончался 791 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 173 700.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 173,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 458 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 августа остаются 1 216 367 человек.