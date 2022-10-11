«За общее покровительство»: госслужащего в Петрозаводске обвинили в получении взяток от строителей

По версии следствия, мужчина за беспрепятственную приемку строительно-монтажных работ незаконно получил 87 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела по обвинению во взяточничестве бывшего работника бюджетного учреждения.
По версии следствия, в 2021 году он работал в государственном бюджетном учреждении, в его обязанности входил надзор за проведением в учреждении строительно-монтажных работ.
За общее покровительство, а также беспрепятственную приемку выполненных подрядчиком работ и их своевременную оплату злоумышленник дважды получил взятки на общую сумму 87 тысяч рублей.
Во время расследования уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемого. Дело направлено в суд.
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