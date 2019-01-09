Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:51, 09 Января 2019

В новогодние праздники "РКС-Петрозаводск" устранили четыре аварии

Загрузка...

В период новогодних праздников "РКС-Петрозаводск" работали в штатном режиме.

За это время сотрудники "РКС-Петрозаводск" устранили четыре повреждения: три из них на водопроводных сетях и сетях канализации, одно – на тепловых сетях.

АО "ПКС-Тепловые сети" устранили повреждение на трубопроводе диаметром 100 мм в микрорайоне Соломенное, было заменено 3 метра трубопровода.

АО "ПКС-Водоканал" устранили утечку по адресу ул. Восточная, 6, второго января была устранена утечка в колодце на перекрестке пр. Ал. Невского – ул. Ригачина, по адресу ул. Пушкинская, 1 сотрудники "РКС-Петрозаводск" устранили повреждение на канализационных сетях.

За время новогодних праздников сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" отрегулировали температурный и гидравлический режим в котельной п. Новая Вилга.

Обход и проверку магистральных и внутренних сетей сотрудники совершали 3 и 6 января. Благодаря слаженной работе бригад "РКС-Петрозаводск" горожане встретили Новый год без коммунальных проблем, отмечают в компании.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске
04.01.2019, 17:20
В Петрозаводске построят тоннель для автомобилей
03.01.2019, 11:25
Жительница Карелии устроила смертельное ДТП на трассе "Кола"

Аналитика

Сегодня 15:08
Тема недели
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 7
Тот беспредел, который устроили Девлету Алиханову, не отменяет главного – он признан невиновным.
Дорогое китайское удовольствие 1
Сегодня 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
Сегодня 10:20
Хроника ушедшего времени: Главные события 2018-го 3
29.12.2018 17:12
Независимость судей остается невостребованной 10
29.12.2018 17:11
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
Большая мечта маленького футболиста
29.12.2018 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 3
27.12.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

2018 год и его события в картинках
30.12.2018 17:34
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»