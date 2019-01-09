В новогодние праздники "РКС-Петрозаводск" устранили четыре аварии

В период новогодних праздников "РКС-Петрозаводск" работали в штатном режиме.

За это время сотрудники "РКС-Петрозаводск" устранили четыре повреждения: три из них на водопроводных сетях и сетях канализации, одно – на тепловых сетях.

АО "ПКС-Тепловые сети" устранили повреждение на трубопроводе диаметром 100 мм в микрорайоне Соломенное, было заменено 3 метра трубопровода.

АО "ПКС-Водоканал" устранили утечку по адресу ул. Восточная, 6, второго января была устранена утечка в колодце на перекрестке пр. Ал. Невского – ул. Ригачина, по адресу ул. Пушкинская, 1 сотрудники "РКС-Петрозаводск" устранили повреждение на канализационных сетях.

За время новогодних праздников сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" отрегулировали температурный и гидравлический режим в котельной п. Новая Вилга.

Обход и проверку магистральных и внутренних сетей сотрудники совершали 3 и 6 января. Благодаря слаженной работе бригад "РКС-Петрозаводск" горожане встретили Новый год без коммунальных проблем, отмечают в компании.