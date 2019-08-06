За полгода в Карелии арестовали две партии рыбы

Нарушения обязательных требований к продукции выявлено на 8 объектах, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Нарушения обязательных требований к продукции выявлено на 8 объектах, в том числе такие как: реализация рыбной продукции с истёкшими сроками годности; нахождение в обороте продукции без информации для потребителя; нарушение условий хранения рыбной продукции; отсутствие сведений о декларации в товарно-транспортной накладной; несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров.

Экспертиза показала, что изъятые для проверки пробы не содержали токсичные элементы и радионуклиды, физико-химические показатели соответствовали требованиям законодательства.

Был наложен арест на 2 партии рыбы и рыбной продукции в количестве 13,4 кг. Две организации были оштрафованы на общую сумму 40 тысяч рублей.