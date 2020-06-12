Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев рассказал о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.

Название специальности этого доктора сложно произнести с первого раза. Немногие из нас осознают, что им нужно попасть именно к этому врачу. С полуслова доктора понимают, пожалуй, лишь пациенты, работающие сантехниками. "Что-то засорилось? Нужно почистить, и потечет снова? Хорошо. Когда чистимся?" – говорят сантехники, готовясь к операции. И доктор, надевая рентгеновскую защиту, достает целый арсенал трубочек разных форм и длины, чтобы решить проблему пациента.

Новым героем нашей рубрики "Здравствуйте, доктор", рассказывающей о врачах Карелии, стал заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова, врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Михаил Сергеев.

- К вам чаще попадают люди, страдающие заболеваниями сердца? Ваши пациенты – люди старшего возраста?

- Если говорить про возраст больных, то за последние 10 лет наши пациенты сильно помолодели. Раньше встретить в ангиографии человека до 40 лет было нонсенсом. А в прошлом году у нас были 25-30-летние пациенты с инфарктами. Хотя чаще мы работаем с возрастными пациентами.

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