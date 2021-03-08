Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводские спортсмены завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России по зимнему триатлону
08.03.2021 14:57
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
08.03.2021 15:11
Снегоуборочная техника расширяет проезжую часть дорог Петрозаводска, утверждают в мэрии 10
08.03.2021 16:33
Владельцы ларьков в Петрозаводске терпят убытки из-за ремонта улиц и просят помощи у властей 1
08.03.2021 15:33
Заболеваемость ОРВИ в Карелии резко выросла и превысила эпидемический порог 1
08.03.2021 14:43
"Это означает "пророчица": Студентка ПетрГУ рассказала, как ей живется с редким библейским именем 4
08.03.2021 17:35
Свора собак чуть не разорвала двух детей в поселке Карелии 7
Сегодня 10:06

За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 336 человек

Новости. Общество
11:29, 09 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Загрузка...

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 89 809, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 9 445 случаев COVID-19.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 342 474 человек.

Выздоровели 3 932 177 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 9 931 человек.

Летальных случаев за все время: 89 809, за минувшие сутки зарегистрировано 336 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 113,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 184 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 марта остаются 517 797 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

Чтиво

Сегодня 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
Сегодня 12:25
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»