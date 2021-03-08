За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 336 человек

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 89 809, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 9 445 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 342 474 человек.

Выздоровели 3 932 177 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 9 931 человек.

Летальных случаев за все время: 89 809, за минувшие сутки зарегистрировано 336 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 113,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 184 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 марта остаются 517 797 человек.