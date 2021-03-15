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За последние сутки в России от коронавируса скончались 443 человека

Новости. Общество
11:42, 16 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 92 937, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 9 393 случая COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 409 438 человек.

Выздоровели 4 014 220 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 10 644 человека.

Летальных случаев за все время: 92 937, за минувшие сутки зарегистрировано 443 летальных исхода с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 115,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 214 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 марта остаются 491 357 человек.

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