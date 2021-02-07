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За последние сутки в России от коронавируса умерли 407 человек

Новости. Происшествия
10:43, 08 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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За минувшие сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 15 916 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 472 091 человек, за прошедшие сутки выписан по выздоровлению 15 881 пациент.

За минувшие сутки в России подтверждено 407 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 77 068 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 104,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 325 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 8 февраля остаются 631 298 человек.

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