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За последние сутки в России выявлено 5 811 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией

Новости. Общество
11:38, 24 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число заболевших коронавирусом в России на 24 июля составило 800 849 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За время пандемии коронавируса в России выздоровело 588 774 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 444 человека.

Летальных случаев за все время - 13 046, за минувшие сутки – 154.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 26,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 299 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 июля остаются 266 373 человека.

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Комментарии

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