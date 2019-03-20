За премию "Онежская маска" поборются номинанты пяти театров Карелии

Лауреатов 12 номинаций определят 27 марта в Музыкальном театре Карелии.

В конкурсе примут участие все профессиональные театральные коллективы Петрозаводска: Музыкальный театр, Национальный театр, театр драмы "Творческая мастерская", негосударственный театр "Ad Liberum" и Театр кукол Карелии.

Уже сегодня начинаются просмотры спектаклей: за 6 дней покажут 11 спектаклей на разных площадках города.



СТД РК

Актеры будут оцениваться в номинациях: "Лучшая женская роль" (6 номинантов), "Лучшая мужская роль" (6 номинантов), две "Лучшие роли второго плана" (10 номинантов), "Дебют" (1 номинант), "Лучшая роль в спектакле для детей" (2 номинанта), "Лучший актерский ансамль" (6 номинантов).

Также будут и специальные номинации: "Премия критиков", "За честь и достоинство" – именитые актеры, "За преданность театру" – сотрудники театров, работающие "за кулисами", "Форс-мажор" – любая работа, которая была не отмечена, не номинирована, но заслуживает награды. 12 номинация – тайна, которая раскроется лишь на вручении премии 27 марта.

В состав жюри вошли: председатель – Татьяна Тихоновец, театральный критик, заслуженный работник культуры России, член жюри премии "Золотая маска" (Пермь); театральные журналисты Анна Гриневич и Борис Гущин, театроведы Наталья Зыкова и Александр Фукс; актеры – Дмитрий Константинов, Юлия Куйкка, Ольга Лукашова, Игорь Макаров, Татьяна Мацкевич, Елена Сагындыкова.

На пресс-конференции Татьяна Тихоновец особо отметила номинации "Лучшая роль в детском спектакле" и "За преданность театру", которая вручается сотрудникам театра.

"Я считаю, что эта номинация важнейшая. Потому что награждаются работники невидимого фронта, которые делают все, чтобы спектакль состоялся. Они, как правило, всегда оказываются за пределами славы. Это неправильно. Потому что в театре все важны!", – отметила критик.

Также Татьяна Тихоновец посоветовала в будущем увеличить число претенденитов в номинации "Лучшие роли второго плана", поскольку среди актеров второго плана очень много талантов.

Награждение лауреатов премии "Онежская маска" – церемония "Это вам не Рио-де-Жанейро" (по сюжету Ильфа и Петрова "12 стульев") – пройдет в Музыкальном театре в формате капустника с масштабной музыкально-танцевальной постановкой.

По словам организаторов премии, это событие будет особенным и вряд ли когда-либо повторится.

Все билеты практически раскуплены.