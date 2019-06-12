За пропавшего кота Бари Алибасова объявлено интересное вознаграждение

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера пропал кот Чуча породы канадский сфинкс.

По словам директора, это произошло во время посещения жилплощади журналистами, пишет "Московский комсомолец".

Горжанкин сообщил, что представителей СМИ было много, двери в квартиру были открыты, и животное, скорее всего, испугалось и убежало.

Директор попросил всех, кто располагает информацией о местонахождении кота, связаться любым возможным способом. В качестве вознаграждения предлагается 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На".