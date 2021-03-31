За прошедшие сутки в России выявлено 9 168 случаев коронавирусной инфекции

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 554 264 случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 9 169 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 554 264 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 383 летальных исхода с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 99 233.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 10 247 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 176 419.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 120,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 343 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 апреля остаются 491 120 человек.