За разжигание межнациональной ненависти петрозаводчанина отправили под суд

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в распространении в Интернете изображений экстремистского характера, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 27-летний петрозаводчанин разместил изображения с текстами экстремистского характера на одном из сайтов в Интернете. Изображения содержали информацию, возбуждающую ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет.

Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину, впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.