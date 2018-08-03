Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 03 Августа 2018

За разжигание межнациональной ненависти петрозаводчанина отправили под суд

По теме

"Школьный переворот" в ТРК "ЛОТОС PLAZA"! Успей перевернуть свое представление о школе!
03.08.18 10:04
МВД разработало изменения правил сдачи экзаменов на права
03.08.18 09:17
Бизнес-омбудсмен предложил покупать стаж для раннего выхода на пенсию
03.08.18 09:14
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в распространении в Интернете изображений экстремистского характера, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 27-летний петрозаводчанин разместил изображения с текстами экстремистского характера на одном из сайтов в Интернете. Изображения содержали информацию, возбуждающую ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет.

Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину, впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По теме

"Школьный переворот" в ТРК "ЛОТОС PLAZA"! Успей перевернуть свое представление о школе!
03.08.18 10:04
МВД разработало изменения правил сдачи экзаменов на права
03.08.18 09:17
Бизнес-омбудсмен предложил покупать стаж для раннего выхода на пенсию
03.08.18 09:14
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-08-03 08:46:02
Про Григорьева то забыли , на месте этого парня должен быть он. :)
Свобода Слова
2018-08-03 08:28:29
Надавать в реале тумаков какой-нибудь ватной сволочи - какое же это "разжигание"?! Ватники того и заслуживают... Еще бы до плешивого карлика добраться!..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 8
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 3
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2018 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране 3
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»