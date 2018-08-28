За семь месяцев в бюджет Карелии поступило 17 млрд рублей налоговых платежей

Налоговые платежи предприятий из ТОП-150 Карелии выросли на 43,2%, сообщили в Минфине республики.

Предприятия Карелии, входящие в число 150 крупнейших налогоплательщиков республики, за 7 месяцев 2018 года увеличили налоговые отчисления в бюджет республики на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин.

В целом, на долю 150 крупнейших налогоплательщиков Карелии приходится половина всех поступлений в бюджет.

Какие предприятия внесли наиболее существенный вклад по налоговым поступлениям, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".