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Новости. Общество
14:21, 17 Мая 2018

За сохранением дорог в Карелии будут следить новые комплексы

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На двух автодорогах создадут системы весогабаритного контроля.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов побывал в Новосибирске на конференции "Проблемы и задачи весогабаритного контроля в современных условиях".

Участники конференции обсудили внедрение систем весогабаритного контроля на федеральных трассах, развитие пунктов весогабаритного контроля как средства защиты дорог общего пользования, систему автоматической фиксации нарушений весогабаритных параметров и другие актуальные вопросы по этой теме.

Также участникам конференции показали, как работает один из постов весогабаритного контроля в районе села Колывань на автодороге "Новосибирск – Колывань –Томск". Сеть таких постов состоит из пяти комплексов WIM, которые предназначены для сохранения региональных автомобильных дорог и предотвращения их преждевременного разрушения. 

На автомобильных дорогах регионального значения Республики Карелия также планируется создание системы весогабаритного контроля. На основании интенсивности движения автотранспорта по региональным автодорогам устройство автоматических пунктов контроля в первоочередном порядке планируется на автомобильных дорогах "Петрозаводск – Ошта" и "Петрозаводск – Суоярви".

В настоящее время определяются места устройства еще трех рубежей контроля.

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Комментарии

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Беня
2018-05-17 15:43:34
А кто будет город контролировать? У нас вокруг новостроек в городе все дороги убиты. Вот взять хотя бы подъезд к ЖОЗному району.... Господам застройщикам не помешало бы "вставить" за это дело
Гость
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