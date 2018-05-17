За сохранением дорог в Карелии будут следить новые комплексы

На двух автодорогах создадут системы весогабаритного контроля.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов побывал в Новосибирске на конференции "Проблемы и задачи весогабаритного контроля в современных условиях".

Участники конференции обсудили внедрение систем весогабаритного контроля на федеральных трассах, развитие пунктов весогабаритного контроля как средства защиты дорог общего пользования, систему автоматической фиксации нарушений весогабаритных параметров и другие актуальные вопросы по этой теме.

Также участникам конференции показали, как работает один из постов весогабаритного контроля в районе села Колывань на автодороге "Новосибирск – Колывань –Томск". Сеть таких постов состоит из пяти комплексов WIM, которые предназначены для сохранения региональных автомобильных дорог и предотвращения их преждевременного разрушения.

На автомобильных дорогах регионального значения Республики Карелия также планируется создание системы весогабаритного контроля. На основании интенсивности движения автотранспорта по региональным автодорогам устройство автоматических пунктов контроля в первоочередном порядке планируется на автомобильных дорогах "Петрозаводск – Ошта" и "Петрозаводск – Суоярви".

В настоящее время определяются места устройства еще трех рубежей контроля.