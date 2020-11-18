"За сутки 75 процентов легких может быть поражено": главная угроза коронавируса

В Карелии главный врач монопрофильного центра для лечения COVID-19 Олег Сухарев рассказал о наиболее опасных последствиях заражения новой коронавирусной инфекцией.

Главврач Олег Сухарев считает, что коронавирусная инфекция существует и характеризуется рядом ключевых особенностей, которые провоцируют достаточно тяжелое протекание инфекционной болезни. Как правило, пациенты с COVID-19 сталкиваются с сильной температурой, которую не удается оперативно сбить препаратами, – этим ковид, в частности, отличается от привычной простуды. Главное отличие коронавируса от классической пневмонии заключается в максимально стремительном поражении легких.

"Лучше всего говорить с пациентами. Если есть недоверие к медицинской службе в рамках того, что "да вот ничего нет, никакого вируса нет, мы его не видим". Если его не видно, это не значит, что он не поражает органы и ткани. Но пациенты, у меня даже близкие знакомые есть, которые перенесли среднюю степень тяжести,… они характеризовали ее, как одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний, которое у них было. Это не сравнится с ОРВИ. Это температура скачет: 39 градусов, 39,7 градусов, 39,8 градусов. И нет улучшения на начальном этапе приема жаропонижающих препаратов. И поражение легочной ткани происходит в считанные часы. То есть при классическом течении пневмония развивается постепенно, поражается доля за долей и так далее. Здесь просто за сутки 75 процентов легких может быть поражено", - рассказал Олег Сухарев.

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