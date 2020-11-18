Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В "красной зоне" 1
Сегодня 12:50
"За сутки 75 процентов легких может быть поражено": главная угроза коронавируса 8
Сегодня 15:06
В Карелии больные коронавирусом продолжают умирать 9
Сегодня 09:37
Полицейские задержали десятилетнюю девочку-наркоторговку
18.11.2020 23:30
Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 11,5 тысячам
Сегодня 09:33
"Карельская медицина решила меня уморить" 32
Сегодня 11:38

"За сутки 75 процентов легких может быть поражено": главная угроза коронавируса

Новости. Общество
15:06, 19 Ноября 2020
фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев
Загрузка...

В Карелии главный врач монопрофильного центра для лечения COVID-19 Олег Сухарев рассказал о наиболее опасных последствиях заражения новой коронавирусной инфекцией.

Главврач Олег Сухарев считает, что коронавирусная инфекция существует и характеризуется рядом ключевых особенностей, которые провоцируют достаточно тяжелое протекание инфекционной болезни. Как правило, пациенты с COVID-19 сталкиваются с сильной температурой, которую не удается оперативно сбить препаратами, – этим ковид, в частности, отличается от привычной простуды. Главное отличие коронавируса от классической пневмонии заключается в максимально стремительном поражении легких.

"Лучше всего говорить с пациентами. Если есть недоверие к медицинской службе в рамках того, что "да вот ничего нет, никакого вируса нет, мы его не видим". Если его не видно, это не значит, что он не поражает органы и ткани. Но пациенты, у меня даже близкие знакомые есть, которые перенесли среднюю степень тяжести,…  они характеризовали ее, как одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний, которое у них было. Это не сравнится с ОРВИ. Это температура скачет: 39 градусов, 39,7 градусов, 39,8 градусов. И нет улучшения на начальном этапе приема жаропонижающих препаратов. И поражение легочной ткани происходит в считанные часы. То есть при классическом течении пневмония развивается постепенно, поражается доля за долей и так далее. Здесь просто за сутки 75 процентов легких может быть поражено", -  рассказал Олег Сухарев.

Репортаж "Столицы на Онего" из "красной зоны" ковид-центра в Петрозаводске читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Andrey+
2020-11-19 16:36:23
Да потому, что ситуация сейчас столь тяжелая, что если люди 60+ срочно не останутся дома, то спасать их просто не представляется возможным. Отек легких развивается стремительно: в 15.00 человек может говорить по телефону, а в 23.00 быть мертвым! А теперь представьте: может ли больной человек дозвониться в такой ситуации до скорой и как скоро эта скорая до него доедет и будут ли места в больнице, а сколько времени этот человек проведет "на сортировке" в инфекционной клинике в ожиданиии и вообще выживет ли?! Самое время всем пожилым людям уйти на самоизоляцию! Причем срочно! К сожалению, тот самый предел возможностей медицины в Петрозаводске уже наступил. И чтобы остаться живыми, пожилые петрозаводчане не должны ждать призывов от президента, они должны понять всю катастрофичность ситуации сами и остаться дома!
David
2020-11-19 16:45:35
Andrey+, Еще один паникер. Смотри статистику! Уди в изоляцию и главное интернет отключи, бот!
David
2020-11-19 15:30:06
Ну и что? Какой смысл в этой истерической статейки?Что это лекарь хотел донести? Значимость свою показывает! Жути нагоняете? Страхом смерти пугаете?
zanoza
2020-11-19 15:44:46
David, похоже тебя и твоих близких тяжёлое протекание заболевания миновало, а кто через это прошёл, тот по другому воспринимает слава главврача.
David
2020-11-19 16:22:20
zanoza, Как это статейка может помочь? Манипулирование медицинской информацией для несведущих. Только нагнетание страхов и тревог!
zanoza
2020-11-19 17:05:54
David, а когда у тебя 75 %м лёгких будет поражено, то тебе этот расчёт поможет или всё же лечение ?
David
2020-11-19 16:46:23
zanoza, Холодный расчет!
zanoza
2020-11-19 16:29:20
David, предлагаешь спрятать голову в песок?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне" 1
Сегодня 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
Сегодня 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»