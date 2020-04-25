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За сутки в России коронавирс выявлен у 6361 человека

Новости. Общество
13:02, 26 Апреля 2020
фото: Pixabay
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На 26 апреля в России подтвержден 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, из 6361 заболевшего 45,9% не имели клинических проявлений болезни. "Зафиксировано 66 летальных исходов, - сообщается в оперштабе. - За сутки в России полностью выздоровели 517 человек".

По данным штаба, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

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