За сутки в России коронавирс выявлен у 6361 человека

На 26 апреля в России подтвержден 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, из 6361 заболевшего 45,9% не имели клинических проявлений болезни. "Зафиксировано 66 летальных исходов, - сообщается в оперштабе. - За сутки в России полностью выздоровели 517 человек".

По данным штаба, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

