Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Цискаридзе в шоке от отпуска на российском курорте: "Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи"
26.10.2020 19:40
В Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка 5
26.10.2020 15:25
"С гражданами нужно разговаривать!" 2
Сегодня 09:29
В Петербурге убили преподавателя вуза и отрезали ей палец для разблокировки смартфона 1
26.10.2020 19:10
Власти в Карелии будут принудительно сносить частные постройки в плохом состоянии 8
26.10.2020 16:47

За сутки в России от коронавируса умерли 320 человек

Новости. Общество
11:29, 27 Октября 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
Загрузка...

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 16 550. За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 547 774 пациента с COVID-19.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 320. Всего с начала пандемии зарегистрировано 26 589 смертей от коронавируса.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 12 844. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 58,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 402 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 октября остаются 355 396 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 2
Сегодня 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
Сегодня 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Заслуженный врач Карелии считает, что эпидемия коронавируса достигнет своего пика зимой.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
23.10.2020 12:45
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»