За сутки в России от коронавируса умерли 320 человек

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 16 550. За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 547 774 пациента с COVID-19.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 320. Всего с начала пандемии зарегистрировано 26 589 смертей от коронавируса.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 12 844. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 58,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 402 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 октября остаются 355 396 человек.