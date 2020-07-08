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За время пандемии спрос на услуги кейтеринга в Карелии вырос почти втрое

Новости. Общество
14:16, 09 Июля 2020
фото: © Интернет-площадка "Сделано в Карелии"
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Интернет-площадка "Сделано в Карелии" становится действенным инструментом для развития малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, благодаря которому небольшие заведения могут успешно конкурировать с крупными кафе и ресторанами.

Доставка еды – кейтеринг – актуальная услуга, которая пользуется большим спросом как в целом по стране, так и в нашем регионе. Из-за ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, более половины региональных организаций общепита перешли на доставку. После открытия кафе и ресторанов сервис, тем не менее, по-прежнему востребован. Об этом рассказал основатель фирмы "Карельская марка" по приготовлению и доставке домашних обедов Геннадий Марков, для которого пандемия коронавируса оказалась неожиданным импульсом к развитию.

"Эпидемия нам помогла – дала идею, подтолкнула к мысли, что нужно доставлять еду на дом и в учреждения. Мы давно хотели попробовать себя в этом направлении, но никак не решались. Светлана Никитина, наш повар, всегда отлично готовила. А тут мы были вынуждены оставаться дома. Отличная возможность для нового начинания, – рассказывает предприниматель. – А наше отличие от остальных в том, что мы не просто готовим горячие обеды и развозим их клиентам, а используем натуральные фермерские продукты карельских производителей".

Уникальное предложение для потребителей, по оценке специалистов – одна из составляющих успеха в сфере кейтеринга. Второй немаловажный фактор – продвижение бренда и расширение клиентской базы. По словам Геннадия Маркова, в этом ему во многом помогли в Корпорации развития РК.

"Я обратился в Корпорацию – нас поддержали, рассказали, как мы можем дальше двигаться, продвигать продукцию, идти по ступенькам, подниматься вверх", – отметил бизнесмен.

Для организации доставки обедов фирма зарегистрировалась на торговой интернет-площадке "Сделано в Карелии", созданной Корпорацией развития РК для поддержки бизнеса в период эпидемии, и количество заказов увеличилось. Параллельно работают через группу в социальной сети ВКонтакте с одноименным названием "Карельская марка".

По отзывам подписчиков, качество продукции очень достойное.

"Заказываем обеды всей организацией уже несколько месяцев. Сотрудники разноплановые, вкусы очень разные – раньше спорили, где заказать обед, так как одному не нравилось в одном месте, другому – в другом. С появлением обедов "Карельской марки" вопрос перестал был актуальным. Нравится абсолютно всем! Рекомендуем один раз попробовать, и Вы уже не сможете отказаться от дальнейших заказов. Мы "подсели" крепко. Здоровья и процветания "Карельской марке"!", – пишет Валентина Валдаева.

"Лучших домашних калиток я еще не пробовал", – сообщает Игорь Авдеев.

По калиткам у "Карельской марки" подготовлено специальное предложение, с которым можно ознакомиться на маркетплейсе "Сделано в Карелии".

В ближайшее время кейтеринг в Карелии вполне может стать еще более перспективным бизнесом благодаря принятым мерам господдержки. Так, региональные предприниматели, решившие организовать интернет-торговлю, получат из бюджета компенсации расходов на приобретение автотранспорта для доставки товара покупателям. По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаева, уже приняты первые решения, какие расходы будут компенсироваться за счет бюджета. Компенсации будут выплачиваться после того, как предприниматели вложат собственные средства в развитие интернет-торговли.

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