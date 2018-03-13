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Новости. Общество
11:42, 13 Марта 2018

За выборами в Карелии можно будет следить дистанционно

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Любой интернет-пользователь сможет наблюдать за голосованием 18 марта дистанционно – при просмотре трансляции с избирательных участков Карелии непосредственно в день выборов.

Идея дистанционного наблюдения за голосованием 18 марта состоит в просмотре трансляции с избирательных участков непосредственно в день выборов. Этим в чём-то однообразном, но в чём-то и неповторимо меняющимся делом может заняться любой человек, обладающий способностями среднего интернет-пользователя. Нужны лишь персональный компьютер, ноутбук или смартфон, устойчивый интернет-доступ, желание потратить почти целый день жизненного времени на благое дело общественного контроля за выборами.

Значение такого наблюдения может оказаться довольно высоким. В любом случае граждане будут своими глазами видеть ту "кухню", где готовятся "блюда" российских выборов. Как правило, начавшие наблюдать за выборами довольно быстро осознают поверхностность и необоснованность таких суждений, как "всё равно на выборы никто не ходит", "всё равно моим бюллетенем воспользуются", "всё равно все результаты рисуются". Видеонаблюдение позволяет сделать немало открытий, найти ответы на одни вопросы и задаться другими.

Подробнее читайте здесь.

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