Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает снижаться на фоне роста по России

За неделю в Карелии заболеваемость Covid-19 снизилась на 17,7%.
Зарегистрирован 251 случай заболеваний
Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю проведено не менее 200 тестов на 100 тыс. населения, при соответствующем уровне активности эпидемического процесса.
С 2020 года, когда началась эпидемия, в Карелии лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 137463 человек.
Как сообщалост ранее, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 8,2%
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