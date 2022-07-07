Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает снижаться на фоне роста по России

За неделю в Карелии заболеваемость Covid-19 снизилась на 17,7%.

Зарегистрирован 251 случай заболеваний

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю проведено не менее 200 тестов на 100 тыс. населения, при соответствующем уровне активности эпидемического процесса.

С 2020 года, когда началась эпидемия, в Карелии лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 137463 человек.

Как сообщалост ранее, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 8,2%