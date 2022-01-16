Заболеваемость венерическими заболеваниями в Карелии резко выросла в 2021 году

Количество случаев заболевания сифилисом и гонореей в Карелии в 2021 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–ноябрь 2021 года.

За этот период было выявлено 23 случая заболевания сифилисом и 37 — гонореей.

Ранее руководитель республиканского кожно-венерологического диспансера Александр Архипов говорил о сокращении подобных заболеваний.

«Сифилис сошел на нет. Растет „поколение онлайн“. „Любовь“ через гаджеты», — заявил Архипов.